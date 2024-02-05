Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği Bağımsızlık Yılını Kutladı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin bağımsızlığının 76'ncı yılını başkent Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve pek çok ülkenin büyükelçileri katıldı.

İstiklal Marşı ve Sri Lanka milli marşının okunmasının ardından, Bakan Tekin ve Büyükelçi Dissanayake davetlilere hitap etti.

Büyükelçi Dissanayake, Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Sri Lanka'nın binlerce yıllık tarihi olduğuna vurgu yaparak, ülkenin son 76 yılda eğitim ve sağlık sektörlerinde oldukça ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Geçen yılın Türkiye ve Sri Lanka için önem arz ettiğini belirten Dissanayake, 2023'ün Sri Lanka'nın bağımsızlığının 75'inci, Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılı olduğuna işaret etti.

Dissanayake, diplomatik ilişkilerin 75'inci yılının kutlanması amacıyla Ankara'da ve Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 8 Aralık 2023'te eş zamanlı olarak özel hatıra pullarının basıldığını hatırlattı.

Sri Lanka ile Türkiye'nin deniz ticareti yoluyla uzun yıllara dayanan köklü bağları olduğunu ifade eden Dissanayake, ikili ilişkilerin hükümetler arası işbirliği anlaşmaları ve mutabakat zaptının imzalanmasıyla geliştirildiğini kaydetti.

Dissanayake, ikili ticari ilişkilere de değinerek, Türkiye'nin Sri Lanka'dan çay, Sri Lanka'nın ise Türkiye'den buğday unu ithal ettiğine dikkati çekti.

Hint Okyanusu'nda 2004'te meydana gelen Tsunami sonrası Türkiye'nin ülkesine 450 konut inşa ettiğini anlatan Dissanayake, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 123 bin 500 lira bağışta bulunduklarını kaydetti.