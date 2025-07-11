Srebrenitsa Soykırımının 30. Yılı Diyarbakır'da Anıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımın 30. yılı dolayısıyla Diyarbakır'da anma etkinliği yapıldı.

Dicle Üniversitesince (DÜ) "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Valiliğin koordinesinde, Anadolu Ajansı (AA) ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenen sergide yer alan soykırıma ilişkin 30 resim ve fotoğraf da izlenime sunuldu.

Celal Güzelses Konferans Salonundaki etkinlikte konuşan Vali Murat Zorluoğlu, insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçen sadece Bosna halkının değil tüm insanlığın yüreğinde, vicdanında derin bir yara açan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Avrupa'nın tam ortasında kendilerini insan haklarını savunucusu, demokrasi havarisi olarak lanse eden anlı şanlı Avrupa devletlerinin gözü önünde 8 binden fazla masum insanın sadece kimlikleri ve inançları nedeniyle vahşice katledilmelerinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Gerçekten de bu denli büyük acılar yaşandığında yeryüzünde hiç kimsenin masum kalması mümkün değildir." diyen Zorluoğlu, 21. yüzyılda artık bir daha böyle acı olaylar, katliamlar ve soykırımlar yaşanmaz diye düşünülen bir dönemde ne kadar yanıldıklarını Gazze'de yaşananlarla gördüklerini ifade etti.

Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de de dünyanın gözü önünde büyük bir vahşet, insanlık tarihinde görülmemiş bir katliam ve apaçık bir soykırım yaşanıyor. Öldürmeyi çok iyi bilen İsrail, bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden Gazze'de adeta ölüm kusuyor. Şu ana kadar çoğunluğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 55 binden fazla insan hayatını kaybetti. 10 binlerce bina yerle yeksan oldu. Tüm bunlar hepimizin gözleri önünde adeta canlı yayında vuku buldu. Kendi insanlarının burnu kanadığında ortalığı velveleye veren sözde medeni batılı ülkeler 10 binlerce Filistinli çocuğun katledilmesine sadece seyirci kalmadı aynı zamanda katillere destek verdi. Herkes şunu bilmelidir ki zulümle abat olunmaz. Bu çocukların, kadınların ve yetimlerin bedduaları İsrail'i ve destekçilerini mutlaka vuracaktır."

DÜ Rektörü Kamuran Eronat da Srebrenitsa Soykırımı'nın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Srebrenitsa'nın sadece Avrupa kıtasında yer alan bir şehir ismi olmadığını dile getiren Eronat, şu ifadelere yer verdi:

"O, yaşanmış bir insanlık dramının, derin bir acının, nasır tutmuş uluslararası vicdanın utanç vesikasıdır. İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'da yaşanan en büyük soykırımın adıdır. Avrupa'nın göbeğinde, Birleşmiş Milletler tarafından 'güvenli bölge' olarak ilan edilmiş bir şehirde, binlerce Boşnak sivilin, sadece kimlikleri ve inançları nedeniyle sistematik biçimde katledildiği yerdir. Bu acı gerçek, savaşın hukuksuzluğunu, nefretin yıkıcılığını ve sessiz kalmanın bedelini insanlığa bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle, dünyanın gözü önünde Srebrenitsa'da yaşamını yitiren masumları rahmetle anıyor, onların hatıralarına olan borcumuzu adaleti savunarak, barışı yaşatarak ve insan haklarını koruyarak ödeyebileceğimize inanıyorum."

Konuşmaların ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Örenç'in de katıldığı "Balkanlarda Müslümanlara Yönelik Katliamlar ve Srebrenitsa Soykırımı" başlıklı panel düzenlendi.

Etkinlik, sinevizyon gösterimi ve soykırımda hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Varol, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.