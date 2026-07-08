Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndaki köprülere pankart asıldı

Türkiye Bosna Sancak Derneğince, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndaki Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim köprülerine pankart asıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Derneğin yönetim kurulu ve gençlik kolları üyelerinin katılımıyla, Avrupa ile Asya kıtalarını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine her biri 220 metrekare büyüklüğünde pankart asıldı.

Köprü görevlilerinin denetiminde asılan pankartlarda "#birdahaasla" mesajı yer aldı.