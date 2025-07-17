Srebrenitsa Katliamı'nın 30. Yılı: Anma Töreni Yapıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta "Akrepler" adı verilen Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilerek öldürülen 6 Srebrenitsalı Boşnak genç için anma töreni yapıldı.

Başkent Saraybosna'nın doğusunda yer alan Trnovo'da 6 gencin katledildiği ormanlık alanda, katliamın 30. yılında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine, savaş mağdurları derneklerinin temsilcileriyle kurşuna dizilen gençlerin yakınları katıldı.

Törende, katledilenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Öldürüldüğünde 25 yaşında olan Juso Delic'in kardeşi Sevdalija Delic, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin katledildiği videoyu izlediğinde onu zor tanıdığını çünkü infazdan önce ağır işkenceye maruz kaldığını söyledi.

DNA testinden sonra kardeşinin cenazesine ulaşabildiğini aktaran Delic, "Kardeşimi tanıyamadım. O kadar dövülmüş, işkence görmüştü ki öz kardeşimi tanıyamadım. Sonradan DNA testi ve üzerindeki gömlek sayesinde teşhis edildi." dedi.

Delic, kardeşinin Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetimi altında katledildiğine işaret ederek "Sırp caniler, işgalciler bu katliamı yaptı. Eminim dünya bunu havadan izliyordu, bizim çektiğimiz acıyı kaydediyordu. 30 yıl sonra bile hala uluslararası topluma güvenmek yanlış. Dünya bizi sattı ve Sırpların yardımıyla katletti. Bugün hala 'bir daha asla' diyorlar ama canlı canlı izliyoruz, yine soykırımlar yaşanıyor. Ne BM var ne adalet var. Sadece güç var." ifadesini kullandı.

" Srebrenitsa'dan sonra ders alınsaydı bugün Ukrayna, Filistin ve başka yerler yanmazdı"

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise 30 yıl sonra dahi Srebrenitsa soykırımından ders alınmadığını aktardı.

Subasic, savaş suçlularının yüceltildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Gerçekler inkar ediliyor, soykırım reddediliyor. İnsanlık nerede, insanlık yok oldu, suçlular cesaretlendi. Bunun sorumlusu dünya, Avrupa, Bosna Hersek'in mahkemesi ve savcılığıdır. Srebrenitsa'dan sonra ders alınsaydı bugün Ukrayna, Filistin ve başka yerler yanmazdı. Biz burada dururken anneler ağlıyor, çocuklar öldürülüyor, kadınlar tecavüze uğruyor. İnsan hayatı bu kadar değersiz mi? Farklılık güzeldir ama bölünme değildir."

Kurbanların yakınları, bugün ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırları içinde yer alan bölgede, öldürülen gençler için anıt yapılmasına izin verilmediğini belirtti.

Trnovo'da neler yaşandı?

"Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Temmuz 1995'te Trnovo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kurşuna dizilen Srebrenitsalıların en genci 16, en yaşlısı ise 36 yaşındaydı.

Katliamın görüntüleri, o dönemde dünya basınına da yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan vahşetin ardından Sırp birliğinin komutanı Slobodan Medic, 20 yıl, birliğin mensupları Pero Petrasevic 13 yıl, Aleksandar Medic 5 yıl hapis cezası almıştı.