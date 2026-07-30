Srebrenitsa'dan yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Türkiye'de

FİLİSTİN'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve devam eden insani krize dikkat çekmek amacıyla farklı ülkelerden sivil toplum temsilcileri ve gönüllüleri bir araya getiren ve Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan Filistin Konvoyu, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek için Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren Filistin Konvoyu, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıktıktan sonra bugün Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Irak ve Ürdün güzergahını takip ederek 21 Ağustos 2026 tarihinde işgal altındaki Filistin sınırına ulaşacak olan konvoydaki 85 kişi, İpsala Sınır Kapısı'nda İstanbul'dan gelen sivil toplum örgütleri Türkiye ve Filistin bayraklarıyla karşıladı.

'İSRAİL ÜZERİNDEKİ BASKININ ARTMASINI İSTİYORUZ'

Filistin konvoyu sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz, yolculuklarına Srebrenitsa'dan başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Orada bundan 31 yıl önce yaşanmış soykırımı andık, şehitlere dua ettik ve bütün kötülüğün ortak olduğunu ve o gün müdahale edemediğimiz, uzanamadığımız ve bu acıların yaşanmasının olmasında sessizliğimizin payı olduğunu düşündüğümüz için Gazze'de, Batı Şeria'da ve Filistin'de yaşananlara sessiz kalmamak için harekete geçtik. Bizim yaşadığımız bizim nefes aldığımız çağda olan bir soykırımı ve bunu durdurmak bizim görevimiz. Konvoyumuz, dünyanın birçok ülkesinden aktivistlerin katılımıyla yolculuğuna devam ediyor. Bosna Hersek'te, Karadağ'da, Arnavutluk'ta ve Yunanistan'da, Balkan coğrafyasında şu ana kadar en büyük ilgi ve toplumsal destekle hareket etti. Konvoyumuzda 3 şehir temel hedefi var. Birincisi, Batı Şeria'nın da Gazze olmasını istemiyoruz. Bildiğiniz gibi İsrail şu anda Batı Şeria'da çok ciddi bir tehcir politikası izliyor ve açıktan açığa yeni bir Gazze yapacaklarını söylüyorlar. Yeni bir Gazze olmaması için bunu durdurmak bizim görevimiz. Bir taraftan ateşkesten sonra İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekirken, insani yardımların önünün açılması gerekirken bakıyoruz ki her geçen gün işgalini artırıyor ve bütün Gazze'yi ilhak etmek üzerine planlar yapıyor. Gazze'ye insani yardım girmiyor. Ateşkes dolayısıyla da Gazze biraz unutuldu ve biz Gazze'nin yeniden küresel gündeme düşmesini ve İsrail üzerindeki baskının artmasını istiyoruz."

Filistin davası konusunda insanlarla buluşup, kartopu etkisiyle büyüye büyüye ilerlediklerini söyleyen Durmaz, "Konvoyumuzun şu an önemli duraklarından biriyiz, birçok aktivist bugün İstanbul'a gelecek. Şu an bulunduğumuz sınır kapısından Başakşehir'e doğru konvoy olarak hareket edeceğiz. Bugün saat 19.00'da Başakşehir Millet Bahçesi'nde bir mitingimiz, eylemimiz olacak. Orda aktivist halk buluşması olacak dünyanın birçok yerinden gelen aktivist arkadaşlar konuşacak, misyonu anlatacak, hedefimizi anlatacak daha sonra o gün kamp yapacağız. Ertesi sabah ise iki gün aktivizm eğitimi alacağımız Sakarya'ya doğru harekete geçeceğiz. Böylelikle Türkiye'de 8 noktada daha sonra da Irak ve Ürdün üzerinden Filistin'e ulaşmayı hedefliyoruz."

Soykırımı durdurmak için hareket ettiklerini ifade eden Durmaz, "Mesele, bizim yaşadığımız bu çağda bu soykırımın durması. Bu durana kadar da yolculuğumuza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi daha önce de küresel birçok misyonun içerisinde yer aldık. Her seferinde bir noktaya kadar gidebildik. Bu kez denenmiş bir güzergah üzerinden ilerliyoruz. Bölge ülkelerinin bizim yapacağımız yürüyüşe, konvoya engel olmayacaklarını düşünüyoruz. Çünkü biz bölge ülkelerini ve onların iç politikalarını hedef almıyoruz. Bizim burada tek hedef aldığımız Siyonizm ve onun soykırımcı politikaları, dünyada yalnızlaşmasını ve yaptığı şeyin durmasını için harekete geçmek hedefimiz budur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı