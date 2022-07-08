Srebrenitsa'daki "Barış Yürüyüşü" katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı - Haberler

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Srebrenitsa'daki "Barış Yürüyüşü" katılımcıları Liplje Kampı'na ulaştı

AA - Denis Zuberi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kamp alanından detaylar Yürüyüşe katılanlarla röportaj Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kamp alanından detaylar

Yürüyüşe katılanlarla röportaj Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" katılımcıları, ilk gece konaklayacakları Liplje Kampı'na ulaştı.

Katılımcılar, yarın kılınacak bayram namazının ardından yürüyüşlerine devam edecek.

AA / Denis Zuberi - Güncel

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