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Srebrenitsa'da okulun Bosna Hersek Milli Takım formasını yasakladığı iddia edildi

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Srebrenitsa Ortaöğretim Merkezi'nin öğrencilere Bosna Hersek Futbol Milli Takımı formasını yasakladığı, uymayanlara yaptırım uygulanacağı öne sürüldü. Dernek Başkanı Murat Tahirovic, iddialar doğruysa bunun kabul edilemez olduğunu belirterek yetkilileri incelemeye çağırdı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da bir okulun, öğrencilerin Bosna Hersek Futbol Milli Takımı formasıyla derslere gelmesini yasakladığı ve buna uymayanların davranış notlarının düşürülmesi dahil yaptırımlarla karşılaşabileceği öne sürüldü.

Bosna Hersek'teki Dnevni Avaz'ın haberine göre, lise düzeyinde eğitim veren Srebrenitsa Ortaöğretim Merkezi, öğrencilerin Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla derslere gelmesini yasakladı.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) bulunan okulun müdürü Sanja Mocevic'in, öğrencilere bundan böyle milli takım formasıyla okula gelmemeleri yönünde uyarıda bulunduğu, yasağa uymayanların davranış notlarının düşürülmesi dahil çeşitli yaptırımlarla karşılaşabileceklerini bildirdiği öne sürüldü.

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic ise yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olması halinde bunun "son derece endişe verici ve kabul edilemez bir uygulama" olduğunu belirtti.

Tahirovic, "Eğer Srebrenitsa Ortaöğretim Merkezindeki bir öğrenciye, Bosna Hersek Futbol Milli Takımı formasıyla okula geldiği için itiraz edildiği ve ardından öğrencilere bu formayı giymeleri nedeniyle yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunulduğu doğruysa bu, derin endişe uyandıran ve kabul edilemez bir uygulamadır." ifadesini kullandı.

Tahirovic, RS ve Bosna Hersek'teki yetkili devlet kurumlarının olayı acilen incelemeleri ve öğrencileri ayrımcılık ve aşağılanmaya karşı korumaları çağrısında bulundu.

"Srebrenitsa, soykırımın yaşandığı bir yerdir ancak çocuklara Bosna Hersek'in istenmeyen bir ülke olduğunun öğretileceği bir yer olmamalıdır." diyen Tahirovic, okul yönetiminden konuya ilişkin açıklama beklediklerini bildirdi.

1995'te Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Srebrenitsa'da yaşananlar uluslararası mahkemeler tarafından resmen soykırım olarak tanındı.

Kaynak: AA
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