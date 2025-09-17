Haberler

Srebrenitsa'da İHH Desteğiyle Merhamet Fırını Açıldı

Srebrenitsa'da İHH Desteğiyle Merhamet Fırını Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın desteğiyle açılan Merhamet Fırını, günlük 2 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olup, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının desteğiyle, Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği tarafından ekmek fırını açıldı.

İhh'nin desteğiyle açılan ve yapılan ekmeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı fırının işletmesini Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği üstlendi.

Merhamet Fırını adı verilen işletmeyle, 1995'te Sırpların Boşnaklara karşı yaptığı soykırım sonrası bölgede azalan istihdamın artırılması da hedefleniyor.

Günlük 2 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında, ilk etapta günlük yaklaşık 600 ekmek üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Törende ilk ekmekleri, Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ve İHH Avrupa-Amerika Koordinatörü Mariglen Shehi vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
AK Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlunun videosuyla şantaj

AK Partili il başkanına şok! Oğlunun o anlarını izletip para istediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti

Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.