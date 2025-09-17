Srebrenitsa'da İHH Desteğiyle Merhamet Fırını Açıldı
Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın desteğiyle açılan Merhamet Fırını, günlük 2 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olup, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.
Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının desteğiyle, Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği tarafından ekmek fırını açıldı.
İhh'nin desteğiyle açılan ve yapılan ekmeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı fırının işletmesini Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği üstlendi.
Merhamet Fırını adı verilen işletmeyle, 1995'te Sırpların Boşnaklara karşı yaptığı soykırım sonrası bölgede azalan istihdamın artırılması da hedefleniyor.
Günlük 2 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında, ilk etapta günlük yaklaşık 600 ekmek üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Törende ilk ekmekleri, Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ve İHH Avrupa-Amerika Koordinatörü Mariglen Shehi vatandaşlara dağıttı.