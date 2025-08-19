Spotify Türkiye Ofisi 2026'da Açılıyor

Spotify Türkiye Ofisi 2026'da Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify'ın 2026 yılında İstanbul'da ofis açacağını ve bu adımın Türkiye'nin müzik ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını duyurdu. Bakan Ersoy, müzik alanındaki işbirliklerini derinleştireceklerini ve Türk sanatçıların küresel başarılarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki işbirliklerini daha da derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptıkları toplantıda önemli adımlar için kararlar aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin müzik ekosisteminin Spotify'den hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceklerini belirten Ersoy, şunları ifade etti:

"Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki işbirliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz. Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü işbirliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

İBB soruşturmasında tutuklanan CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs tanıdık çıktı
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri

Toros yakan şahıs suç makinesiymiş! İşte yakalandığı an söyledikleri
İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz?

İmamoğlu'na açıkça soruldu: Yavaş aday olursa destek verir misiniz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddiaya jet yalanlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.