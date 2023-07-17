Spotify'da En Popüler Şarkıcılar Belli Oldu

Dünyanın en popüler dijital müzik servisi Spotify, haftanın en popüler şarkıcıları listesini güncelledi. Türkiye'de Semicenk birinci sırada yer alırken, dünya genelinde Taylor Swift en çok dinlenen sanatçı oldu.

Dünyanın en popüler dijital müzik servisi Spotify, haftanın en popüler şarkıcıları listesini güncelledi. Böylelikle 7 Temmuz ile 13 Temmuz tarihleri aralığında Türkiye ve dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar belli oldu. İşte en popüler şarkıcılar…

İşte Spotify'da en popüler şarkıcılar!

Spotify tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcılar listesinin birinci sırasında Semicenk yer alıyor. Hemen ardından ise onu, Emir Can İğrek takip ediyor. Üçüncü sırada ise UZI bulunuyor.

Dünya genelinde en çok dinlenen şarkıcı ise Taylor Swift. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla Bad Bunny ve The Weeknd yer alıyor. Bu sanatçıların ülkemizde de önemli seviyede takipçisi bulunuyor. En popüler şarkıcıların tamamına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

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İşte Spotify'da en popüler şarkıcılar;