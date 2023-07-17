Spotify'da En Popüler Şarkıcılar Belli Oldu
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Dünyanın en popüler dijital müzik servisi Spotify, haftanın en popüler şarkıcıları listesini güncelledi. Türkiye'de Semicenk birinci sırada yer alırken, dünya genelinde Taylor Swift en çok dinlenen sanatçı oldu.
Dünyanın en popüler dijital müzik servisi Spotify, haftanın en popüler şarkıcıları listesini güncelledi. Böylelikle 7 Temmuz ile 13 Temmuz tarihleri aralığında Türkiye ve dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar belli oldu. İşte en popüler şarkıcılar…
İşte Spotify'da en popüler şarkıcılar!
Spotify tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcılar listesinin birinci sırasında Semicenk yer alıyor. Hemen ardından ise onu, Emir Can İğrek takip ediyor. Üçüncü sırada ise UZI bulunuyor.
Dünya genelinde en çok dinlenen şarkıcı ise Taylor Swift. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla Bad Bunny ve The Weeknd yer alıyor. Bu sanatçıların ülkemizde de önemli seviyede takipçisi bulunuyor. En popüler şarkıcıların tamamına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
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İşte Spotify'da en popüler şarkıcılar;
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir şarkıcı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraDünya GeneliTürkiye1Taylor SwiftSemicenk2Bad BunnyEmir Can İğrek3The WeekndUZI4Peso PlumaMotive5Drakecakal6FeidBLOK37Rauw AlejandroSezen Aksu8Metro BoominLvbel C59Lana Del ReyEzhel10Junior HHalodayı11Arijit SinghSefo12Kanye WestMabel Matiz1321 SavageGüneş14Myke TowersALIZADE15Morgan WallenBurak Bulut16Ed SheeranHeijan17BTSHande Yener18Lil Uzi VertThe Weeknd19EminemSimge20KAROL GHadise21ColdplayBEGE22PritamEbru Gündeş23Post MaloneDedublüman24RihannaYüzyüzeyken Konuşuruz25Travis ScottDoğu Swag26ShakiraMuti27Ariana GrandeKurtuluş Kuş28SZAMelike Şahin29Harry StylesTaylor Swift30David Guettaİrem Derici31Justin BieberDolu Kadehi Ters Tut32Natanael CanoReynmen33FutureMavi34QuevedoMüslüm Gürses35Billie EilishReckol36Kendrick LamarMurda37Grupo FronteraZeynep Bastık38Daddy YankeeSagopa Kajmer39Olivia RodrigoGülşen40BizarrapMFÖ
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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir şarkıcı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.