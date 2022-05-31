Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek attığı sayıyı söyledi, salondakiler şaşırdı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında sporcular ve gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, sohbeti sırasında "Ben de buraya basket maçından geldim" dedi. Erdoğan daha sonra maçta 36 sayı attığını söyleyince salondakiler şaşkınlık yaşadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Ankara'da gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, sporcuları tek tek dinlerken, program sırasında yaşanan diyalog dikkat çekti.
"BEN DE MAÇTAN GELDİM"
Erdoğan, gençlerle sohbet ettiği sırada spor yapmanın, çeşitli hastalıklar üzerindeki olumlu etkisinden bahsetti. Daha sonra kendisinin de spor yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı, programa gelmeden önce basket maçında olduğunu söyledi.
"36 SAYI ATTIM, BİZ KAZANDIK"
Cumhurbaşkanı, gençlerden gelen "Maçı kim kazandı?" sorusu üzerine ise, "Biz kazandık. Ben 36 sayı attım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın cevabı üzerine salondakiler de Cumhurbaşkanı'na tebriklerini iletti.