Spil Milli Parkı'na ziyaretçi akını

Spil Milli Parkı en kalabalık grubunu ağırladı

Spil Dağı Milli Parkı tarafından tabiat turizm kapsamında Turgutlu ilçesinden 400 kişilik öğrenci grubu milli parktaki yaşamı yerinde görme fırsatı buldu

MANİSA - Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından "Tabiat Turizmi" etkinlikleri kapsamında, Turgutlu ilçesindeki Hasan Ferdi Turgutlu Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenlerinden oluşan yaklaşık 400 kişilik guruba yönelik milli parkta etkinlik düzenlendi. Şimdiye kadar Spil Milli Parkını ziyaret eden en kalabalık öğrenci topluluğu olan gruba, milli parkın fauna ve florası tanıtıldı.

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü, Tabiat Turizmi etkinlikleri kapsamında, bugüne kadar ki en kalabalık tanıtım etkinliğini gerçekleştirdi. Turgutlu ilçesindeki Hasan Ferdi Turgutlu Ortaokulu'nun 400 kişiden oluşan öğrenci topluluğu ile öğretmenleri milli parkta misafir edildi.

Öğrencilere, Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı tarafından, ziyaretçi merkezi içerisinde yer alan konferans salonunda 50'şer kişilik 8 ayrı gurup halinde Milli Parkın fauna ve florası sunum eşliğinde anlatıldı. Öğrencilere, Milli parkın güzellikleri tanıtılarak, tabiatı koruma eğitimi verildi. Ardından öğrencilerle doğa yürüyüşü, çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirildi.

"Okulun tüm öğrencilerini getirdik"

Öğrencilerin büyük bir kısmının Manisa'ya ve Spil Dağı Milli Parkı'na gelmemiş olabileceğini düşünerek okulun tüm öğrencilerini günlük tanıtım turuna çıkardıklarını belirten Hasan Ferdi Turgutlu Ortaokulu Müdürü Candaş Sacaloğlu, öğrencilerinin hayatları boyunca unutamayacakları hatıralar topladıklarını söyledi.

Okul Müdürü Sacaloğlu, "Yaklaşık 400 öğrencimize doğal yaşamı tanıtmak amacıyla buradayız. Burada çok güzel misafir edildik ve bilgilendirildik. Hiç gelmeyen öğrencilerimiz de Milli Parkı yakından tanıma fırsatı buldular. Bizim için her öğrencimiz ayrı değerlidir. Onun için öğrenci ayırımı yapmadan hepsini birden 15 araç ile toplu bir şekilde buraya getirerek, unutulmayacak hatırlarla dolu bir gün yaşadık." dedi.

"Hem merkez ilçeleri, hem de Spil'i gezdiler"

Okul müdürü önderliğinde Manisa gezisi tertip ettiklerini ifade eden Okul Müdür Yardımcısı Fatih Serdar Yüksel ise "kalabalık bir gurupla geldik, normalde bu kadar kalabalık gurupla daha dar kapsamlı gezi yapılır ama biz hiçbir öğrencimizi kırmamak adına okul olarak hareket ettik. İlk olarak öğrencilerimize merkez ilçeleri gezdirdik, Şehzade Parkı ziyaret ettik. Ardından Spil dağı Milli Parkı'nı ziyaret ettik. Burada Milli Park Müdürü tarafından öğrenci ve öğretmenlerimiz bilgilendirildi. Daha sonra Milli Parkı öğrencilerimiz ile birlikte Milli Park Müdürümüz nezaretinde gezerek yerinde bilgiler aldık. Bizlere unutulmaz bir gün yaşatan Milli Park Müdürü başta olmak üzere tüm milli park çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.