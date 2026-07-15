Spil Dağı'nda 15 Temmuz için bayrak değişimi

Manisa'da Spil Dağı zirvesindeki Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yenisiyle değiştirildi.

Turan Bayraktepe Seyir Terası mevkisindeki etkinlikte, 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı zirvesinde bulunan Türk bayrağı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yenilendi.

Bayrak değişiminin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, etkinliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını diledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan da 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türk bayrağının bağımsızlığın, şehitlere duyulan vefanın ve gazilerin fedakarlığının simgesi olduğunu ifade eden Kıyışkan, "Türk milleti var oldukça bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek, bu devlet ilelebet payidar kalacaktır." diye konuştu.