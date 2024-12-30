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Spil Dağı Milli Parkı'nda Kar, Tipi ve Buzlanma Mağduriyeti

Spil Dağı Milli Parkı'nda Kar, Tipi ve Buzlanma Mağduriyeti
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Spil Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan araçlar, AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Sürücüler, kar lastiği ve zincirine sahip olmadıkları için park alanına alınmadı.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı'nda mahsur kalan araçlar, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

İzmir ve Manisa'dan çok sayıda vatandaş, hafta sonu etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı'na geldi.

Jandarma ve polis ekiplerinin kar lastiği ve zinciri olmayanların çıkışına izin vermediği milli parkta, zirveye çıkmaya çalışan bazı sürücüler, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gün boyu yoğunluğun yaşandığı bölgede, iniş sırasında tipi ve buzlanma nedeniyle İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Beşyol Mahallesi yakınlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar yardım talebinde bulundu.

AFAD, jandarma ve İzmir Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu araçlar kontrollü olarak bölgeden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
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