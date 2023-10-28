Spider-Man 2'deki Mary Jane görevleri hayranları böldü

Insomniac'ın geliştirdiği Spider-Man 2 piyasaya çıktığından bu yana büyük beğeni topladı, ancak hayranları bölen bir husus Mary Jane'in ilk oyundaki gizlilik görevlerinin geri dönüşü oldu. Mary Jane gizlilik bölümleri, bazılarına göre Spider-Man 2 hikaye akışını bozuyor.

Insomniac'ın geliştirdiği Spider-Man 2 piyasaya çıktığından bu yana büyük beğeni topladı, ancak hayranları bölen bir husus Mary Jane'in ilk oyundaki gizlilik görevlerinin geri dönüşü oldu.

Mary Jane gizlilik bölümleri, bazılarına göre Spider-Man 2 hikaye akışını bozuyor

Bu görevler orijinal oyunda pek sevilmese de, yapılan bazı düzenlemelerle 2. oyunda daha az nefret edilir hale geldi. Insomniac'ın kıdemli yaratıcı yönetmeni Bryan Intihar, bu görevlerin neden oyuna dahil edildiğine ışık tuttu.

İlk oyunda MJ'in görevlerinin hayranların favorisi olmadığını fark eden ekip, devam oyununda bu görevleri tamamen çıkarmayı düşündü. Ancak, farklı bir yaklaşım seçtiler. Intihar şöyle açıklıyor:

"İki seçeneğimiz vardı. 'Pekala, işi kolaylaştıralım ve hiç yapmayalım' diyebilirdik. Herkes de 'Harika' derdi. MJ görevi yok' derdi. ya da şöyle diyebilirdik: 'Hey, dünyaya tüm farklı açılardan göstermekten bahsetmiştik. Onun anlarını daha iyi hale getireceğiz. Zorlukların üstesinden geleceğiz. İnsanların onla oynamayı sevmesini sağlayacağız. Noktalarımızı seçer ve belirleriz. Onu daha proaktif ve yetenekli bir karakter yapmamız gerektiğini biliyorduk."

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Bu kararlılık, MJ'i süper güçleri olmasa bile "yetenekli bir kahraman" olarak resmetme inancından kaynaklanıyordu. Bu inanç, başlangıçta planlanmamış bir karar olan son göreve oynanabilir bir karakter olarak dahil edilmesine yol açtı. Oyuncuların MJ'i bisikletiyle kontrol etmesine izin verme fikri kısa bir süre düşünüldü ancak sonunda diğer içeriklere yer açmak için plandan vazgeçildi.

MJ'in yeteneklerine yapılan vurgu, güçlü şok tabancasının tanıtılmasını da etkiledi. Intihar, MJ'in düşmanları savuşturmak için ağ atıcısını kullanarak Peter'ın yaralandığı bir senaryoda ona yardım edeceği ve ilk göreve şok tabancasının dahil edilmesine ilham veren erken bir konsept bile hazırladı.

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Yani Insomniac'a göre Spider-Man 2 'de Mary Jane'e verdikleri rol, ilk oyuna kıyasla daha aktif bir rol olduğu için başarılı bir iş olarak sayılıyor. Ancak oyuncular bir Spider-Man oyununda Mary Jane'in bu kadar fazla entegre edilmesini sevmiyor ve hikayenin akışını engellediğini düşünüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.