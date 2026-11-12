SpaceX, Vandenberg'den ABD Uzay Kuvvetleri için 6 günde ikinci gizli fırlatmayı yaptı

SpaceX, Vandenberg'den ABD Uzay Kuvvetleri için 6 günde ikinci gizli fırlatmayı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SpaceX, California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden ABD Uzay Kuvvetleri için gizli USSF-627 misyonunu fırlattı. Şirket 6 gün içinde aynı üsten ikinci gizli fırlatmasını yaptı; uzmanlar Starshield uydularının yörüngeye konmuş olabileceğini değerlendiriyor.
ABD merkezli SpaceX şirketinin ABD Uzay Kuvvetleri için California eyaletinden 6 gün içinde ikinci gizli fırlatmasını yaptığı bildirildi.
Space.com'un haberine göre SpaceX'e ait Falcon 9 roketi, ABD Uzay Kuvvetlerinin "USSF-627" adlı gizli misyonunu California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya taşıdı.
SpaceX, her iki göreve ilişkin ayrıntıları paylaşmazken Falcon 9 roketlerinin ilk kademelerinin Dünya'ya dönmesinin ardından canlı yayınları sonlandırdı.
Şirket, 6 Kasım'da da aynı üsten "USSF-432 adlı" benzer görev kapsamında Falcon 9 roketini fırlatmıştı.
Bazı uzmanlar, fırlatmalarda ABD Uzay Kuvvetlerinin dünya genelindeki potansiyel hedefleri takip etmesine yardımcı olan Uzay Tabanlı Algılama ve Hedefleme Programı kapsamında SpaceX'in Starshield uydularının yörüngeye yerleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.