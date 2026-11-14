Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

SpaceX'in Starship roketi 15. testinde 26 Starlink uydusunu yörüngeye bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SpaceX'in Starship roketi, 15. testinde yörüngeye ulaşarak 26 Starlink uydusunu uzaya bıraktı. Super Heavy, fırlatma kulesindeki mekanik kollarla yakalanması planı iptal edilerek Meksika Körfezi'ne yönlendirildi ve alevler içinde denize düştü.

SpaceX'in Starship roketi, 15'inci test uçuşunda yörüngeye ulaşarak 26 Starlink uydusunu uzaya bıraktı.

ABD basınında çıkan haberlere göre, SpaceX'in Texas eyaletindeki Starbase tesisinde fırlatılan Starship, roket sisteminin tamamen yeniden kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla test edildi.

Fırlatmanın ardından roketin ilk kısmı Super Heavy, üst bölümdeki uzay aracından başarıyla ayrıldı.

Uzay aracı 15'inci test uçuşunda başarıyla yörüngeye ulaşarak 26 Starlink uydusunu uzaya bıraktı.

Öte yandan SpaceX, Super Heavy'nin fırlatma kulesindeki mekanik kollarla yakalanması planını iptal ederek roketi Meksika Körfezi'ne yönlendirdi. Roket, alevler içinde denize düştü.

124 metre uzunluğundaki Starship, SpaceX'in Ay ve Mars görevlerinin yanı sıra NASA'nın astronotları yeniden Ay yüzeyine göndermeyi hedefleyen Artemis programında da kullanılmak üzere geliştiriliyor.

Kaynak: AA
Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü! Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil ikiye bölündü, direksiyondaki sürücü yara bile almadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı

Trabzonspor'un yıldızı rekoru paramparça etti! Tarihe geçti
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu29

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu
Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu

Evi yoktu, minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalgada 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı