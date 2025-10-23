SpaceX, 28 Yeni Starlink Uydusunu Uzaya Fırlattı
ABD'li SpaceX, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirdiği fırlatmada 28 adet Starlink uydusunu alçak yörüngeye gönderdi. Falcon 9 roketinin ilk aşaması, başarılı bir iniş yaptı.
LOS ANGELES, 23 Ekim (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, 28 adet Starlink uydusunu alçak yörüngeye fırlattı.
SpaceX'e göre, uydular ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden bir Falcon 9 roketiyle çarşamba günü yerel saatle 07.16'da uzaya gönderildi.
Falcon 9 roketinin ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan sonra Pasifik Okyanusu'nda konuşlandırılan "Of Course I Still Love You" adlı insansız gemiye başarıyla iniş yaptı.
SpaceX tarafından sunulan Starlink uydu internet hizmeti, alçak yörüngedeki binlerce küçük uydudan oluşan bir ağ aracılığıyla dünya genelindeki kullanıcılara geniş bant internet erişimi sağlıyor.