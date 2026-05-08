Haberler

Sözleşmeli Personelin Doğum İznini 24 Haftaya Çıkaran Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını açıkladı. Yeni düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrası doğum yapan anneleri de kapsayacak.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkartan Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkartan Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçici madde ile 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan annelerimiz de 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvurmaları halinde bu haktan yararlanabilecek. Aile ve Nüfus On Yılı'nda attığımız güçlü ve kapsayıcı adımlarla, annelerimizin ve kıymetli yavrularının her daim yanındayız. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sevindirici haber gece yarısı geldi

Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti

Yok böyle ikram! Gecenin sonu merak konusu oldu

AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum

AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Burcu Köksal 'AK Parti'ye katılıyorum' diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük

İddiaları doğruladı! CHP'li bir başkan daha AK Parti'ye katılıyor
DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı