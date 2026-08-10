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MEB eş durumu tayin başvuruları 12-14 Ağustos'ta

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 12-14 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 12-14 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, öğretmenler başvurularını, 12-14 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Atamalar ise "personel.meb.gov.tr" adresinden 17 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecek, ayrılma işlemleri ise görev yerlerinin belirlenmesinin ardından gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA
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