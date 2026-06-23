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Bakan Tekin'den 'Mazerete Bağlı Yer Değişikliği' açıklaması

Bakan Tekin'den 'Mazerete Bağlı Yer Değişikliği' açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği sürecine dahil olamayan sözleşmeli öğretmenler için eylül ayında ayrı bir duyuru yayımlanacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği sürecine dahil olamayan sözleşmeli öğretmenler için özel eylül ayında ayrı duyuru yayımlanacağını açıkladı.

Bakan Tekin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında eğitim ailemize katılan ve 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlayan sözleşmeli öğretmenlerimiz, 7528 sayılı Kanun'daki çalışma süresi şartı gereği 2026 Yaz Dönemi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği sürecine bu aşamada dahil olamamaktadır. Bakanlık olarak öğretmenlerimizin mazeretlerini ve aile bütünlüğüne dair taleplerini her zaman istişare kültürüyle, titizlikle ele aldık, bugün de aynı hassasiyetle değerlendirdik. Bu doğrultuda, yasal çalışma süresini tamamlayacakları eylül ayında, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri için kendilerine özel ayrı bir duyuru yayımlanacaktır. Öğretmenlerimize ve eğitim ailemize hayırlı olsun" dedi..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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