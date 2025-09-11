Sözen Kardeşler Tutuklandı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in işlemleri tamamlandı. Sözen kardeşler savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel