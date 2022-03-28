Soylu: "Türkiye son dört yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke oldu"
AA - Osman Baytürk - Güncel
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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Protokolün imza töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, AFAD ile Katar Hayır Kurumu arasındaki protokolün imza töreninde konuştu.
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi
Protokolün imza töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, AFAD ile Katar Hayır Kurumu arasındaki protokolün imza töreninde konuştu. (1)