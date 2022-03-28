Soylu: "Türkiye son dört yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke oldu" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soylu: "Türkiye son dört yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke oldu"

AA - Osman Baytürk - Güncel
 - Güncelleme:

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Protokolün imza töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, AFAD ile Katar Hayır Kurumu arasındaki protokolün imza töreninde konuştu.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

Protokolün imza töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, AFAD ile Katar Hayır Kurumu arasındaki protokolün imza töreninde konuştu. (1)

Soylu: Türkiye son dört yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke oldu

Soylu: Türkiye son dört yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke oldu

Soylu: Türkiye son dört yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke oldu

AA / Osman Baytürk - Güncel

Süleyman Soylu, Katar, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title