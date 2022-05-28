Soylu: "(20. yüzyılın son çeyreğinde) Etrafındaki coğrafyaya ümit verdirilmek istenmeyen bir Türkiye tablosu söz konusuydu" - Haberler

Soylu: "(20. yüzyılın son çeyreğinde) Etrafındaki coğrafyaya ümit verdirilmek istenmeyen bir Türkiye tablosu söz konusuydu"
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısına" katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısına" katıldı.(3)
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel