Soylu: "(20. yüzyılın son çeyreğinde) Etrafındaki coğrafyaya ümit verdirilmek istenmeyen bir Türkiye tablosu söz konusuydu" - Haberler

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Soylu: "(20. yüzyılın son çeyreğinde) Etrafındaki coğrafyaya ümit verdirilmek istenmeyen bir Türkiye tablosu söz konusuydu"

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısına" katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısına" katıldı.(3)

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

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