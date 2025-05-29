Şoygu: Avrupa'nın Ukrayna'ya Silah Sağlama Kısıtlamalarına Yanıtımız Hazır

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı silahlara yönelik menzil kısıtlamasının kaldırılmasına verecekleri yanıtın hazır olduğunu söyledi.

Şoygu, başkent Moskova'da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in "Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Şoygu, buna karşılık verebileceklerine işaret etti. Şoygu, şöyle konuştu:

"Kaldırdık, sonra kaldırmadık, sonra daha önceden kaldırdık dediler. Kaldırdınız mı kaldırmadınız mı? Bu konudaki tepkimize gelecek olursak, inanın, buna karşılık olarak bizim de kaldıracağımız şey var, yanıtımız hazır."

"Kuzey Kore ile ilişkilerimiz kapsamlı ortaklık anlaşmasıyla güçlendi"

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinen Şoygu, bu ilişkilerin, geçen yıl kapsamlı ortaklık anlaşmasının imzalanmasıyla daha da güçlendiğini söyledi.

Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, bu anlaşma kapsamında Kuzey Kore askerlerinin, geçen yıl Kursk bölgesine giren Ukrayna ordusu ile çatışmalarda yer aldığına dikkati çekti.