Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Şahin, Bolu'da TÜGVA İhtisas Akademi Programı'na katıldı Açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bolu İl Temsilciliği ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğinde üniversitenin konferans salonunda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla düzenlenen İhtisas Akademi Programı'na katılan Şahin, iletişim teknolojilerinin dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küreselleşme ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle sosyal medya platformlarının günlük yaşamın önemli parçası haline geldiğini belirten Şahin, bu platformların bilgi edinme, sosyalleşme ve eğlenme amacıyla yoğun kullanıldığını söyledi.

Şahin, sosyal medyanın aşırı kullanımının ise çeşitli riskler taşıdığına işaret ederek, "Sosyal medya, bilgiye hızlı erişim, etkileşim ve kişiler arası iletişim kurma imkanı sağlasa da aşırı kullanıldığında fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar, teknoloji bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, siber zorbalık ve sosyal izolasyon gibi riskleri beraberinde getirir." ifadelerini kullandı.

Özellikle kısa ve görsel odaklı içeriklerin, bireylerin düşünme ve algılama biçimini etkilediğine dikkati çeken Şahin, gün içerisinde uzun süre sosyal medya kullanımının dil üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğunu dile getirdi.

Şahin, dijitalleşmenin hız, verimlilik, bilgiye kolay erişim ve küresel iletişim gibi avantajlar sunduğunu, buna karşın bazı önemli riskleri de beraberinde getirdiğini, bunların başında dezenformasyon, kişisel verilerin ihlali, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, sosyal izolasyon ve kötü amaçlı yazılımların bulunduğunu kaydetti.

Teknolojinin zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırarak insanların iletişimini kolaylaştırdığını anlatan Şahin, ancak dijital ortamda yayılan bilgilerin her zaman doğru olmayabileceğini, bunların teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, oluşturulan sahte videolara dikkati çekerek, "Sahte videolar, çarpıtılmış veya manipüle edilmiş içerikler, dezenformasyonun en güçlü araçları olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla bilgi düzensizliklerine karşı bilinçli olunması gerekir." dedi.

"Tık tuzağına karşı dikkatli davranılmalıdır"

Haber başlıklarının yanı sıra içeriğin de dikkatle okunması gerektiğini belirten Şahin, "Haberin başlığıyla birlikte içeriği de okunmalı, tık tuzağına karşı dikkatli davranılmalıdır. Bazı içerikler ironi ve mizah amacıyla üretilmektedir. İçeriklerin ironi veya mizah olup olmadığı araştırılmalıdır." diye konuştu.

Yapay zekanın sunduğu içeriklerin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, "İçeriğin nereden alındığını, nerelerde yayıldığını, doğruyu ya da teyit edilmiş bilgiyi yansıtıp yansıtmadığını kontrol etme imkanınız olmadan size hazır paket halinde gelen bir içerikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu kolaycı yaklaşım kimi zaman doğru emareler taşısa da sonrasında yanlış kapıya yönlendiren içeriklerin olma ihtimali yüksektir." ifadelerini kullandı.

Şahin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) vatandaşların talep, şikayet, ihbar ve görüşlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebildiği önemli bir kamu hizmeti olduğunu anlatarak, "CİMER, vatandaş odaklı, etkin, süratli ve şeffaf şekilde kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmayı esas kabul eder. Yapılan başvurular doğrultusunda uygulanan kamu politikalarının toplumdaki yansımaları takip edilerek politikalara katkı sunulmaktadır." dedi.

Program kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nda İletişimin Gücü" başlığıyla iletişimin değişen dünyasının ele alındığını aktaran Şahin, iletişimin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını söyledi.

Şahin, sosyal medya kullanıcılarının doğruyu yanlıştan ayırt etmesi gerektiğini ifade ederek, "Doğruyu yanlıştan ayırabilmek, bilinçli dijital vatandaş olabilmek ve toplumsal sorumluluk üstlenebilmek büyük önem taşımaktadır. Eleştirel düşünme, doğrulama alışkanlığı ve etik sorumluluk, dijital çağın en önemli becerileridir." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojinin doğru kullanılması halinde daha güçlü toplum inşa edilebileceğini dile getiren Şahin, gençlerin dijital çağın sadece kullanıcıları değil, yön vericileri de olacağını sözlerine ekledi.

Programa, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Kaya ve Prof. Dr. Kaya Yıldız ile TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Mustafa Özdere, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.