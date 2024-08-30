Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak küfürler eden Oğuzhan Şahin isimli şahıs için polis ekipleri harekete geçti. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
KÜFÜRLERİ PEŞ PEŞE SIRALADI
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti seçmenine Türk milletine küfürler eden Oğuzhan Şahin isimli şahıs tepki çekti. Yapılan çağrıların ardından polis ekipleri harekete geçti. Şahin, yakalanarak gözaltına alındı.
YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Gereği yapıldı-28. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı."