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Sosyal medyadaki canlı yayınında emniyet teşkilatına hakaret eden şüpheli yakalandı

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İstanbul'da, sosyal medya platformundan canlı yayın yaptığı esnada emniyet teşkilatına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, sosyal medya platformundan canlı yayın yaptığı esnada emniyet teşkilatına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve bir otomobilde çekilen içerikle ilgili çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemelerde bir şüphelinin, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı esnada emniyet teşkilatına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli S.V. (30) ekiplerce gözaltına alındı.

Trafiği sıkıştırdığı gerekçesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "68/1-C" maddesi kapsamında hakkında idari işlem yapılan şüpheli, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
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