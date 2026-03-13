Haberler

Tekirdağ'da motosikletle ön kaldıran sürücüye 71 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu'da motosikletiyle ön kaldırarak sosyal medya paylaşımı yapan sürücüye 71 bin lira ceza verildi. Sürücünün kimliği belirlendi ve sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletiyle ön kaldırıp sosyal medya hesabında paylaşan sürücüye 71 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, B.E.K, plakası belirtilmeyen motosikletiyle Reşadiye Mahallesi'nde ön kaldırarak bir süre seyretti ve bu anları da kamera ile kayıt altına aldı.

Daha sonra sosyal medya hesabında bu görüntüleri paylaşan sürücü, Tekirdağ Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün denetimlerine takıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı incelemede, kısa sürede sürücünün kimliğini belirleyerek yakaladı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şahsın sürücü belgesine 60 gün el konulurken, 71 bin lira da idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

