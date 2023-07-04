Sosyal medyada silah üretimi iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir atölyede silah üretildiğine dair yapılan paylaşımla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda silah atölyesinin bulunmadığı ve şüphelinin belindeki silahın kurusıkı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli, ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı belirlendi.