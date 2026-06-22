Haberler

"Kapalılar İmha Edilsin" Paylaşımı Yapan Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada 'kapalılar imha edilsin' ifadelerini kullandığı belirtilen Hatice Öncel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

(ANKARA) - Sosyal medyada "kapalılar imha edilsin" ifadelerini kullandığı belirtilen Hatice Öncel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Adalet Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu paylaşım üzerine soruşturma başlattığı ve şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği duyurulmuştu.

Yapılan incelemeler kapsamında, sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımları yaptığı değerlendirilen Hatice Öncel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Önel, tutuklandı.

Kaynak: ANKA
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi

Ünlü futbolcu, eşinin doğumunda olmak için Dünya Kupası'ndan çekildi
Beşiktaş'tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrıldı, ezeli rakibe imza attı
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Survivor'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia: 'Kızılcık Şerbeti' oyuncusuyla aldatıldım

Sahra Işık'tan şok suçlama: Fenomen dizinin oyuncusunu işaret etti
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmiyor

Dokunulmazlık Abdülkerim'in!
Gıda zehirlenmesi vakalar zirve yaptı: Ölüm riski var

Vakalar zirve yaptı! Yaz aylarında çoğalıyor, ölüm riski var