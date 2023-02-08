Yardımlara gölge düşüren iddia: Belediye, kendi afişini yapıştırmadan göndermiyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizde hissedilen 7.7'lik depremin ardından yaraların sarılması için ülkenin dört bir yanından yardımlar gönderilmeye devam edilirken sosyal medyada oldukça dikkat çeken bir video gündeme geldi. Paylaşılan videoda halkın deprem bölgelerine gitmesi için hazırladığı yardım kolilerine Ataşehir Belediyesi logolu ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin isminin yer aldığı afişlerin yapıştırıldığı görüldü. Videoda belediyenin kendi afişi olmadan yardımların gönderilemediği bilgisi yer alıyor.

BELEDİYE AFİŞİ OLMADAN GÖNDERİLMİYOR

Twitch yayıncısı Toqtir, tarafından paylaşılan videoda konuşan kişinin, "Kolilere bu afiş yapıştırılmamışsa koli gönderilmiyor. Kolideki kıyafetler insanlardan gelen kıyafetler ama belediye afişi olmadan gönderilmiyor. Bu durum yardımın gönderilmesini de yavaşlatıyor" dediği duyuldu.