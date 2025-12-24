Sosyal medya hesabından film kesitleri paylaştı, telif hakkı nedeniyle üçüncü kez ifadeye çağrıldı

ADANA'da, 'Şalvar Davası' filminden yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifade veren Ali Çapar (44), kısa bir süre sonra Yılmaz Güney'in rol aldığı 'Zavallılar' filmi ile Zeki Alasya'nın yer aldığı filmlerden paylaştığı kesitler gerekçesiyle de polis merkezine ifadeye çağrıldı. Çapar, "Sevdiğim sanatçıların filmlerinden kısa kesitleri yalnızca arkadaşlarım görsün diye paylaştım. Paylaşımlardan hiçbir kazanç elde etmedim" dedi.

Kentte kamyon şoförlüğü yapan Ali Çapar, sosyal medya hesabından Şener Şen ile Müjde Ar'ın başrollerini paylaştığı 'Şalvar Davası' filminden bazı sahneleri paylaştı. Bu paylaşımların yapılmasının ardından yaklaşık 3 ay önce Müjde Ar'ın avukatları tarafından 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla, Çapar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu üzerine polis merkezine çağrılan Ali Çapar'ın ifadesi alındı. Yaklaşık bir hafta sonra yeniden polis merkezine çağrılan Çapar'ın, bu kez sosyal medya hesabından Yılmaz Güney'in 'Zavallılar' filmi ile Zeki Alasya'nın yer aldığı bir filmden kesitler paylaştığı gerekçesiyle tekrar ifadesi alındı.

'HİÇBİT MADDİ KAZANÇ ELDE ETMEDİM'

Paylaşımlarında herhangi bir kar amacı gütmediğini aktaran Ali Çapar, "Şalvar Davası filminin ardından yeniden ifadeye çağrıldım. Bu kez Zeki Alasya'nın oynadığı film ile Yılmaz Güney'in rol aldığı Zavallılar filminden kesitler paylaştığım için ifade vermem istendi. Verdiğim ifadede arkadaşlarımla etkileşim olsun diye paylaştığımı söyledim. Sosyal medyada yaptığım paylaşımlarda hiçbir maddi kazanç elde etmedim ve ticari bir amaç doğrultusunda paylaşmadım. Sevdiğimiz sanatçıların filmlerinden kısa kesitleri yalnızca arkadaşlarım görsün diye paylaştım" diye konuştu.

İCRALIK OLDUĞUM İÇİN ÖDEYECEK DURUMUM YOK

Çapar, borçlarından dolayı icralık olduğunu telif cezasını ödeyecek durumu bulunmadığını söyleyerek, "Bankalara yaklaşık 600 bin lira borcum var ve bu nedenle icralık durumdayım. Benden 100 ile 150 bin TL arasında bir ödeme talep edileceği söylendi. Üç çocuğumu okutuyorum, ödeyecek bir kuruşum dahi yok. Videoların tamamını değil, yalnızca kısa bölümlerini paylaştık. Yaşadığım mağduriyet nedeniyle yetkililerden destek bekliyorum. Anayasada yer alan haklarım çerçevesinde, bu konuda bana yardımcı olunmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.