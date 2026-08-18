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Erzurum'a hakaret edenler hakkında soruşturma

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Sosyal medyada canlı yayında Erzurum halkına hakaret eden 2 kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden birinin kimliği tespit edildi, diğerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Sosyal medyada canlı yayın sırasında Erzurum halkına yönelik hakaret içeren ifadeler kullandıkları belirtilen 2 kişi hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve internet haber sitelerinde, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 2 kişinin Erzurum halkına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığına ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şahısların tespiti ve gerekli yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından TCK 216/2. maddesi gereğince 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahısların açık adres ve kimlik bilgilerinin tespiti yönünde araştırmalar yapılmış, sosyal medya üzerinden canlı yayın açmak suretiyle Erzurum halkına yönelik hakaret eden iki şüpheliden birinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiş, görüntüye yansıyan ikinci şüphelinin açık adres ve kimlik bilgilerinin tespiti yönünde çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA
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