Sosyal Medya Ünlüsü Deniz Servan Narin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kocaeli'de TEM yolunda TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'de, TEM yolunda TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolunun İzmit ilçesi geçişi Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Narin, ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Narin, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
