Konya'da sosyal medyada tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Karatay ilçesinde sosyal medya üzerinden tartıştığı kişiyi silahla yaralayan H.İ., yakalanarak tutuklandı. Olay, bir kıraathanede başlayan kavganın ardından sosyal medyada devam eden hakaretleşmelere kadar uzandı.

Saraçoğlu Caddesi'ndeki bir kıraathanede 26 Ocak'ta, İ.S. ve İ.Y. ile H.D. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, caddede bir aracın çarptığı İ.Y. yaralandı.

Olayın ardından taraflar arasındaki tartışma, sosyal medya üzerinden devam etti. Karşılıklı küfürleşme ve hakaret içeren paylaşımlar üzerine 3 Şubat'ta H.İ. kıraathaneye gelerek İ.Y'yi silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan H.İ'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

