Sosyal medya röportajında Rus turiste ahlaksız teklif: Sevgilin var mı, birlikte otele gidelim mi? - Haberler

Sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Son dönemde birbirinden skandal videoların paylaşıldığı platformda, Rus bir turistle yapılan sokak röportajı büyük tepki çekti.

GENÇ KADINDAN "RUSYA" YANITINI ALINCA EDEPSİZLİĞE BAŞLADI

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda turist kadının yanına oturan ve kendisine sorular yönelten TikTok kullanıcısının yaptığı ahlaksız teklif tartışma yarattı. Videoda genç kadına önce nereli olduğunu soran şahıs, "Rusya" yanıtını alınca birbirinden ahlaksız ifadeler kullanmaya başlıyor.

"KIZIM, SEN, BEN, OTEL"

Rus turistin "Sevgilin var mı? Otele gidelim mi?" sorularını anlayamaması üzerine edepsizliğine devam eden şahıs "Kızım, sen, ben, otel! İngilizce bilmiyorum. Sen ne diyorsun, ben anlamıyorum" diyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Görüntülerin internete düşmesiyle özellikle Twitter kullanıcıları videoyu alıntılayarak tepki yorumları yağdırırken, ahlaksız teklifin yapıldığı röportaj kısa sürede günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.