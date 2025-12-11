Haberler

'Şırdancı Mehmet' olarak bilinen fenomenin kullandığı otomobil, yayaya çarptı

Güncelleme:
Muş'ta sosyal medya fenomeni Şırdancı Mehmet'in kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı. Kadın hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUŞ'ta sosyal medya fenomeni 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur'un kullandığı otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Erzurum Caddesi'nde Mehmet Sur idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sol kolu ve sol bacağının kırıldığı, acil ameliyata alındığı belirtildi. Çevredeki bir otomobil sürücüsü, cep telefonuyla kaza sonrası yaşananları görüntüledi.

THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle gündem olan ve 6 ay uçuş yasağı alan Sur, mayıs ayında ise eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Bu arada polis, kazayla ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
