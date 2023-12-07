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Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, cinsel içerikli görüntüleri nedeniyle gözaltına alındı

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Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, cinsel içerikli görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındı. "Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bağdaçiçek, "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dedi.

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bağdaçiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MÜHTEHCENLİK SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Gizem Bağdaçiçek, cinsel içerikli görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem B. "Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı

"ÖNCEDEN BU TARZ YAYINLAR YAPIYORDUM, ŞİMDİ YAPMIYORUM"

Gizem B.'nin sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Adliye Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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