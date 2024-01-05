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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı

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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL SOSYAL medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen  Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı Kıvanç Talu Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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