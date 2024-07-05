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Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi

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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin'in de aralarında bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin'in de olduğu 4 kişi yaralandı.

Cahit E. yönetimindeki otomobil, D-605 kara yolu Karasakallar mevkisinde sosyal medya içerik üreticisi Zelal Işıl Özdemir idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi Kandıra'da kaza geçirdi

YARALILAR ARASINDA ENES BATUR DA VAR

Kazada sürücü Özdemir ile yanında bulunan, Youtube kanalındaki videolarıyla fenomen haline gelen Enes Batur Sungurtekin ile diğer otomobildeki 2 yolcu yaralandı. Yaralılardan Özdemir ile Surguntekin, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine, diğer yaralılar da M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi

Kaynak: AA / Güncel

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