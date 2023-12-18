Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın ifade işlemleri tamamlandı

Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in işyerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verdi. Ronay ve diğer şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi.

PENDİK ve Kocaeli'de eşi Mehmet Bilir'e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundaki ifade işlemleri tamamlandı.

Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'nde işyerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Yapılan çalışmalarda iş yerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi.

ECE RONAY'A ÖRGÜT SORUŞTURMASI

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", Yönetmek veya Üye Olmak", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Mala Zarar Verme", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İFADESİ 1 SAAT SÜRDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Ece Ronay ve 4 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna sek edildi. Ece Ronay'ın ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü.