Sosyal Medya Fenomeni Bekir Aslan Tahliye Edildi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla 9 Temmuz'da tutuklanan Bekir Aslan, mahkeme tarafından tahliye edildi. Aslan, duruşmada yaptığı açıklamada, Twitter paylaşımının arka planını anlattı.

(İSTANBUL) Bir sosyal medya paylaşımı ile "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla 9 Temmuz'da tutuklanan "Basel" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Bekir Aslan tahliye edildi.

Başka bir soruşturma kapsamında ise 77 gün süren tutukluluğunun ardından 26 Haziran günü tahliye edilen "Basel" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan 9 Temmuz'da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Aslan hakimlik sorgusunda, "7 Temmuz tarihinde Trump-Netanyahu ile görüşecekti, Bu yüzden tweet atmak istedim. İsrail, Gazze'de bir sağlık kuruluşunu bombaladı ve siviller hayatını kaybetti. Bu yüzden tweet attım. X adlı site Elon Musk gibi siyonistler tarafından yönetildiği için böyle bir tweet attım. Ben Netanyahu hakkında paylaşım yaptım" demişti.

Mahkemeden ilk duruşmada tahliye

1 yıl 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Bekir Aslan'ın ilk duruşması, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Aslan'ın Silivri'den jandarma eşliğinde getirildiği duruşmada avukatlar tahliye ve beraat istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme tahliye kararı vererek duruşmayı 9 Ocak'a erteledi. Aslan'ın arkadaşlar da duruşmadan çıkacak kararı adliye önünde bekledi. Tahliye kararının çıkmasının ardından Aslan'ı karşılamak için Silivri'deki Marmara Cezavi'ne gitmek üzere ayrıldılar.

