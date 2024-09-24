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Sosyal Medya Bağımlılığı Kaygı ve Depresyona Yol Açıyor

Sosyal Medya Bağımlılığı Kaygı ve Depresyona Yol Açıyor
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Gaziantep Üniversitesi Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülçin Elboğa, sosyal medya bağımlılığının bireylerde kaygı, depresyon ve dikkat dağınıklığına sebep olduğunu ifade etti. Ailelerin ve okulların önleyici çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülçin Elboğa, sosyal medya bağımlılığının kişi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Elboğa, sosyal medya bağımlılığının kaygı, depresyon ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlara yol açtığını belirtti.

Kişilerin sosyal medyaya ulaşamadığında kaygı ve depresyon gibi sonuçlara yol açtığını aktaran Elboğa, şunları kaydetti:

"Tüm bağımlılık hastalıklarında amacımız oluşmadan önlemektir. Burada da hem aileye hem okula, birinci koruma dediğimiz, bağımlılık oluşmadan sürecin farkındalığıyla ilişkili çalışmalar yapmak ve kişilere sağlıklı teknolojiyi kullanmayı öğretmek en büyük önem arz ediyor. Tüm bunlara rağmen bir bağımlılık söz konusuysa, zaten incinebilir olan aile ilişkileri çok da hırpalamamak gerekiyor. Bağımlı kişiye yaralayıcı ifadeler kullanıldığı zaman sürece faydası olmuyor. Bu tür durumlarda bir profesyonelden yardım almakta fayda var."

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel

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