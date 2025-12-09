Bakan Göktaş: Sosyal kooperatiflerle amacımız iyi olma halini güçlendirmek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal kooperatiflerle amacımız; ailelerin, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin iyi olma halini güçlendirmek. Çocuklara güvenle büyüyecekleri bir ortam, yaşlılara sağlıklı ve nitelikli, engelli bireylere bağımsız bir yaşam sunmak" dedi.

Ankara'da düzenlenen 'Sosyal Hizmetler ve Bakım Hizmetlerinin Sunulmasında Sosyal Kooperatifler Çalıştayı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Bakan Göktaş, sosyal kooperatifçiliği sağlam kurumsal zemine taşımayı hedeflediklerini aktararak, "Dünya hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. Nüfus yapıları dönüşüyor, kentleşme artıyor, aile yapısı farklılaşıyor ve bakım ihtiyacı her geçen gün daha da büyüyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki hiçbir sosyal politika tek başına tüm sorunları çözemez. Devlet aklını, yerel tecrübeyi, kadın emeğini, sivil inisiyatifi ve toplumsal dayanışmayı aynı masada buluşturmamız gerekiyor. İtalya'dan Fransa'ya, Belçika'dan Güney Kore'ye kadar birçok ülkede sosyal kooperatifler, yerel kalkınmayı destekleyen ve toplumsal faydayı artıran modeller olarak hayata geçiriliyor. Yaşlı bakımından engelli hizmetlerine, okul öncesinden evde bakıma, eğitimden sosyal destek mekanizmalarına kadar çok geniş bir alanda başarılı örnekler ortaya koyuyor. Esasında ülkemizde de benzer bir potansiyel uzun süredir var. Mersin Umut Kooperatifi'nin çocuklara ve ailelere dokunan çalışmalarını biliyoruz. AYKA Yaşlı Bakım Kooperatifi'nin kadın istihdamını güçlendirirken yaşlılar için mahalle temelli bakım hizmetlerini geliştirdiğini görüyoruz. Tomurcuk Kooperatifi'nin okul öncesi eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımını izliyoruz. Bu örneklerin her biri, yaşam kalitesini güçlendiren, bireyin onurunu, özerkliğini ve yeteneklerini destekleyen uygulamalardır" ifadelerini kullandı.

'KAPASİTENİN ARTIRILMASI ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDIK'

Türkiye'nin sosyal kooperatif modeli için hazır olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Yapılması gereken şey, iyi örnekleri çoğaltmak, yaygınlaştırmak ve sağlam bir mevzuat altyapısıyla bu çalışmaları kalıcı kılmak. Sosyal kooperatiflerle amacımız, ailelerin, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin iyi olma halini güçlendirmek. Çocuklara güvenle büyüyecekleri bir ortam, yaşlılara sağlıklı ve nitelikli, engelli bireylere bağımsız bir yaşam sunmak. Bu anlamda kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir bakım ve sosyal hizmet modelleri geliştirmek büyük bir önem taşıyor. Çünkü sosyal hizmetler ve bakım hizmetleri, sosyal uyumu artıran ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren stratejik alanlardır. Bu alana yapılan her yatırım toplumsal refah olarak geri döner. Bakanlık olarak, gündüzlü ve yatılı bakım merkezleri, geçici misafir bakım uygulamalarıyla binlerce vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Fakat yaşlı bakımında kurum bakımına alternatif oluşturmak önem arz ediyor. Diğer yandan, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini destekleyen bir sistem inşa etmek için çalışıyoruz. 81 ilimizde 3 bin 99 kuruluşla, 87 binden fazla çocuğumuzun kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden faydalanmasını sağlıyoruz. Bu yıl, kamu çalışanlarının çocuk bakımına erişimini kolaylaştırmak için kreş kapasitesinin artırılması çalışmalarımızı hızlandırdık. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile mahalle tipi kreş modelinin bir adımı olarak, büyük konut projelerinde gündüz bakımevi açma zorunluluğu getirdik. 2025 'Aile Yılı', aile dostu hizmetleri, güvenli ve nitelikli bakım imkanlarını yaygınlaştırdığımız bir dönem oldu. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda bu vizyonu daha da güçlendirecek, çocuklara, yaşlılara, engelli bireylere ve ailelere yönelik hizmet ağımızı genişleteceğiz" diye konuştu.

'UYGULAMALARI KÜRESEL ÖLÇEKTE GÖRÜNÜR KILACAĞIZ'

Bakan Göktaş, sosyal kooperatiflerin kimsenin yalnız bırakılmadığı bir sosyal hizmet ekosistemi kurmanın anahtarı olduğunu belirterek, "Bugün atacağımız adımlar, geleceğe miras olarak bırakacağımız yeni bir sosyal hizmet kültürünü inşa etmektir. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra şunu söylemek istiyoruz, 'Türkiye, sosyal kooperatif modeliyle sosyal hizmet kapasitesini büyüttü. Kadın istihdamını artırdı. Aileyi güçlendirdi ve bakım ekonomisinde yeni bir başarı hikayesi yazdı.' Bu çalıştaydan çıkacak her görüş, her öneri bu hikayenin bir parçası olacak. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı'nda ülkemizin bu alandaki deneyim ve uygulamalarını küresel ölçekte de görünür kılacağız" dedi.