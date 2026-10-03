Sosyal Haklar Derneği Soma'da 5 işçinin ölümünde sorumlulara ceza verilmesini istedi

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(MANİSA)- Sosyal Haklar Derneği, Soma'da beş maden işçisinin yaşamını yitirdiği göçüğün ardından sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu. Derneğin Soma Temsilcisi Yüksel Çetin, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkesin cezalandırılması için mücadele edeceklerini belirtirken Hülya Kaya, "Tüm bu facialar önlenebilir durumlarken kaza olarak nitelendirilemez" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat Maden İşletmesi'nde 1 Ekim'de meydana gelen göçükte beş işçinin yaşamını yitirmesi, iki işçinin sağ kurtarılmasının ardından Sosyal Haklar Derneği tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu savunularak madenlerde yaşanan ölümlerin önlenebilir olduğu vurgulandı.

"TÜM BU FACİALAR ÖNLENEBİLİR DURUMLARKEN KAZA OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ"

Açıklamanın ilk bölümünü okuyan Hülya Kaya, maden sahalarında geçmişte de yüzlerce işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Özel şirketlerin kar odaklı yaklaşımı nedeniyle gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunan Kaya, "Maden sahalarında daha önce de çok kez yaşanan ve yüzlerce madencinin yaşamına son veren tüm bu facialar önlenebilir durumlarken kaza olarak nitelendirilemez" diye konuştu.

Özelleştirmelerin ardından işçi sağlığı ve güvenliğinin göz ardı edildiğini öne süren Kaya, işçi yaşamının en ucuz maliyet kalemi olarak görüldüğünü söyledi. Kaya, aylardır hakları için mücadele eden ve ücretleri ödenmeyen işçilerin, geçimlerini sağlayabilmek için yaşamlarını tehlikeye atan koşullarda çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

SOMA DAVASINDAKİ CEZALARA TEPKİ

13 Mayıs 2014'te Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya da değinen Kaya, yıllarca süren yargılamalarda sorumluların hak ettikleri cezaları almadığını savundu. Sosyal Haklar Derneği olarak sorumluların "olası kast" kapsamında cezalandırılması gerektiğini savunduklarını belirten Kaya, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararının daha sonra farklı bir heyet tarafından değiştirildiğini ve sanıkların "olası kast" yerine "bilinçli taksir" kapsamında değerlendirildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatları Şerafettin Can Atalay ile Selçuk Kozağaçlı'nın cezaevinde bulunduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün Soma'dan, tüm bu katliamların gerçekleştiği bu coğrafyadan sesleniyoruz: Eğer 301 kişiyi katleden patron ve yöneticilerin aldıkları ceza 'olası kasttan' olsaydı ve müebbetle yargılanmış olsalardı tüm bu katliamlar gerçekleşmemiş olurdu."

"BU DÜZENİ REDDEDİYORUZ"

İşçilerin yaşam hakkını ve daha adil bir yaşamı savunmayı sürdüreceklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bu düzeni reddediyoruz. İşçilerin çalışırken ölmediği, temel hakları için mücadele etmek zorunda kalmadığı, daha ekolojik, daha adil bir yaşamı savunmaya devam edeceğiz ve mutlaka biz kazanacağız."

Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilcisi Yüksel Çetin ise Soma ve çevresinde yaşanan işçi ölümlerine dikkati çekti. Manisa'da bir okulda öğrencilerin, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir metal fabrikasında da bir işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Çetin, bu ölümlerin yaşadıkları acıyı ağırlaştırdığını söyledi.

Patronlara ve sermaye kesimine seslenen Çetin, "Sizin paradan ve kar hırsınızdan başka düşünecek hiçbir şeyiniz yok mu?" diye sordu.

2014'teki Soma faciasında işçilerin kar hırsı nedeniyle göz göre göre ölüme gönderildiğini ve sorumluların hak ettikleri cezaları almadığını savunan Çetin, son göçükte sorumluluğu bulunanların cezalandırılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kaybettiğimiz 5 maden emekçimizin buna sebebiyet veren, bunda kusuru bulunan herkesin gerektiği cezayı alması gerektiğine inanıyoruz. ve bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz."

"YAŞANILAN ACILARI UNUTMAYIN"

Çetin, topluma dayanışma ve örgütlenme çağrısında bulunarak, "Lütfen yaşanılan acıları unutmayın. Sesimize destek olun ve sesinizi çıkarın. Örgütlenin, mücadeleye destek verin ve muhakkak hep birlikte kazanan biz olalım" dedi.

Açıklamada, beş maden işçisinin yaşamını yitirdiği göçüğün tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve işçilerin yaşam hakkını koruyacak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanması istendi.

Kaynak: ANKA