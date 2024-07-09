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Arkasında Kılıçdaroğlu'nun adamı var! 14 yıl sonra yeniden kurulan SHP'nin kurucu listesi de belli oldu

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Kuruluş işlemleri tamamlanan 14 yıl sonra yeniden siyaset sahnesine dönen Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "faaliyette olan siyasi partiler" listesinde yer aldı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da kuruluşunda aktif rol oynadığı SHP'nin kurucu listesi de belli oldu.

Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına ekledi. Listede kısaltması "SHP" olarak yer alan partinin adresi, Kızılay Karanfil Sokak'ta gösterildi.

İŞTE SHP'NİN KURUCULARI

Sosyal Demokrat Halkçı Partinin kurucuları şu isimlerden oluştu: "Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Diler Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervenur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kanpara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkilli, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın."

ALTINDAN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAMI ÇIKTI

SHP'nin kuruluşunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Şaban Sevinç ise Whatsap gruplarında adı SHP'yi kurduranlar arasında geçen isimlerle konuştuğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun SHP kuruluşunda yer aldığını belirten Sevinç, sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Whatsap gruplarında adı SHP'yi kurduranlar arasında geçen isimlerle konuştum. Ali Kılıç ve Battal İlgezdi iddiayı yalanladı ve CHP'ye karşı böyle bir hareketin yanlış olduğunu söylediler. İzmir eski Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de 'kesinlikle bilgim yok, CHP yükselirken böyle bir şey çok yanlış olur' dedi. Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise SHP'nin kuruluşunda olduğunu doğruladı. Kerimoğlu, 'ancak CHP içinde siyaset yapmaya devam edeceğiz' dedi. Bu iş kimin aklıysa yapanlara büyük zarar verir, nereden baksan saçma bir durum."

ÜÇÜNCÜ KEZ KURULDU

SHP, 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katılmıştı. 2002'de Karayalçın, partiyi tekrar kurup CHP'de Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti. Karayalçın, SHP'den ayrılıp CHP'den 2009'da Ankara Büyükşehir adayı olmuş ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devralmıştı. Ergün, partiyi 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) birleştirmişti. SHP, böylece üçüncü kez kurulmuş oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Bülent Kerimoğlu Siyaset Shp Politika Güncel Haberler

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