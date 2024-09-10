Üye Girişi
Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada ifade veren gizli tanığın açıklamaları sonrası bir numaralı sanık haline gelen amca Salim Güran yeniden ifade verdi. Amcanın anlattıklarıyla Narin'in ağabeyi Enes Güran'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, daha önce kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınıp kısa süre sonra serbest bırakılan şahsın gözünde morluk ve sırtında tırnak izleri olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeninin bulunması kamuoyunda infiale neden olurken, soruşturma kapsamında itirafçı olan gizli tanığın ifadeleri sonrası amca Salim Güran'ın yeniden ifadesine başvuruldu.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK DETAYLAR

Narin'in amcası Salim Güran cinayet suçlamalarını kabul etmezken gözaltına alınan kişiler arasında yer alan ağabey Enes Güran ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

SIRTINA TIRNAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Enes Güran'ın gözünün altında morluk ve sırtında tırnak izleri olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

AMCAYA DA SORULDU

Narin'in ağabeyi Enes Güran ile ilgili sorular yöneltilen amca Salim Güran "Yeğenimdir. Efendi bir çocuktur. Hiç bana benzemez, saygılıdır. Kavga ettiğini, birine aşık olduğunu görmedim" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

"AMCA GÖZÜME MISIR GELDİ DEDİ"

Ağabeyin vücudunda tespit edilen izler de sorulan amca "Nedenini ben ne bileyim? Ben gözünün içindeki morluğu sordum. 'Amca gözüme mısır geldi, kendimi ısırdım' diye yanıt verdi" dedi.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

KOLUNDAKİ ISIRIĞIN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Hatırlanacağı üzere Narin cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınan ağabey Enes Güran'dan bazı örnekler alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İncelemede ısırık izinin kime ait olduğu belirlenemezken Enes Güran iddiaları reddetmiş, kardeşinin kaybolması nedeniyle öfkeyle kolunu ısırdığını öne sürmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Cinayet

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem

Gizli tanığın oğlu ilk kez konuştu: Ona artık baba demem

 Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor

Arka koltuktaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü

İki market sahibinin fiyat tartışmasında baba ve kızı öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Söylemezsem Olmaz canlı izle 10 Eylül! Söylemezsem Olmaz saat kaçta, hangi kanalda? Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda? Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu? Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı mı? Narin Güran soruşturmasında son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi! TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER! Masterchef 10 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selena dizisi Selin evlendi mi? Cansu Demirci kaç yaşında ve kiminle evlendi? İZMİR HAVA DURUMU: İzmir'de 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Hava durumu İzmir! AYDIN HAVA DURUMU: Aydın'da 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
title