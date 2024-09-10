Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeninin bulunması kamuoyunda infiale neden olurken, soruşturma kapsamında itirafçı olan gizli tanığın ifadeleri sonrası amca Salim Güran'ın yeniden ifadesine başvuruldu.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK DETAYLAR

Narin'in amcası Salim Güran cinayet suçlamalarını kabul etmezken gözaltına alınan kişiler arasında yer alan ağabey Enes Güran ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.

SIRTINA TIRNAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Enes Güran'ın gözünün altında morluk ve sırtında tırnak izleri olduğu ortaya çıktı.

AMCAYA DA SORULDU

Narin'in ağabeyi Enes Güran ile ilgili sorular yöneltilen amca Salim Güran "Yeğenimdir. Efendi bir çocuktur. Hiç bana benzemez, saygılıdır. Kavga ettiğini, birine aşık olduğunu görmedim" ifadelerini kullandı.

"AMCA GÖZÜME MISIR GELDİ DEDİ"

Ağabeyin vücudunda tespit edilen izler de sorulan amca "Nedenini ben ne bileyim? Ben gözünün içindeki morluğu sordum. 'Amca gözüme mısır geldi, kendimi ısırdım' diye yanıt verdi" dedi.

KOLUNDAKİ ISIRIĞIN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Hatırlanacağı üzere Narin cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınan ağabey Enes Güran'dan bazı örnekler alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İncelemede ısırık izinin kime ait olduğu belirlenemezken Enes Güran iddiaları reddetmiş, kardeşinin kaybolması nedeniyle öfkeyle kolunu ısırdığını öne sürmüştü.