Sorgun ve Yerköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Yozgat'ın Sorgun ve Yerköy ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sorgun Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçedeki kapalı spor salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Egemenlik İlkokulu Müdürü Yakup Ünal'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu törene, Kaymakam Abdurrezak Canpolat, Belediye Başkan Vekili Mehmet Lale, protokol üyeleri, öğrenciler ile veliler katıldı.

Yerköy

Yerköy'de Kırşehir Caddesi'nde düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı,

Kutlamalar kapsamında, Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu Müdürü Hacı Bayram Ergenoğlu ve beraberindekiler, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan'ı makamında ziyaret etti. Burada, Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yakup Kayhan, başkanlık makamına oturdu.

Şehit Muammer Nacakoğlu İlkokulu'nda devam eden programda, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.