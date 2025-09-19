Sorgun TSO'dan Dar Gelirli Öğrencilere Ayakkabı Yardımı

Yozgat'ın Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında dar gelirli öğrencilere ayakkabı yardımında bulundu.

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, ilçe genelinde belirlenen 381 öğrencinin ayakkabı ihtiyacı karşılanarak hazırlanan paketlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

Arslan, çocukların eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Geleceğin teminatı olan çocukların yanında olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Arslan, "Öğrencilerin hem eğitim hayatına hem de sosyal yaşamına katkı sunacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak yalnızca ticaret ve sanayi alanında değil, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarımız devam edecek. Bu tür desteklerin çocuklarımızın yüzünde tebessüm, ailelerinde ise güven oluşturması bizim için en büyük kazançtır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ise yapılan bu anlamlı destekten dolayı Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür etti